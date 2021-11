Im Rahmen der Corona-bedingten Ausreisekontrollen in Niederösterreich hat es bis Montag in Summe 14 Anzeigen gegeben. Bei 26.986 Personen wurden laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner 3G-Nachweise überprüft. Es gab außerdem 667 Zurückweisungen. Die verhängten Maßnahmen würden "im Großen und Ganzen sehr gut" eingehalten, wurde betont. Kontrolliert wird in den Bezirken Scheibbs und Melk seit dem 23. Oktober.

Am vergangenen Freitag kamen die Bezirke Lilienfeld und Amstetten hinzu. Dort wird nach dem Ende einer dreitätigen Übergangsfrist allerdings erst ab (dem heutigen) Montag gestraft. Etwa 260.000 Menschen leben in den vier Hochinzidenzgebieten in Niederösterreich. Mit Waidhofen a. d. Ybbs könnte demnächst eine etwas mehr als 11.000 Einwohner zählende Statuarstadt hinzukommen.

Am Sonntag lag die Sieben-Tages-Inzidenz laut dem Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bei 826,3. Die gemittelte Inzidenz betrug auf Basis von AGES-Daten 440,1 und befand sich damit noch unter dem für Waidhofen a. d. Ybbs maßgeblichen Schwellenwert von 500.