Mehr als 5.000 Neuinfektionen in Österreich

Intensivpatienten

Auch im Hinblick auf die Intensivpatienten in den Spitälern spitzt sich die Lage in Österreich weiter zu. Am Montag lagen 1.458 Personen im Spital, das sind 14 mehr als am Vortag. 292 Menschen wurden intensiv betreut, das ist ein Anstieg um zwölf Patienten und innerhalb einer Woche um 60. Heute, Dienstag, könnte somit die 300er-Marke der Patienten auf den Intensivstationen überschritten werden.

Zur Erklärung: Sieben Tage nach Erreichen dieses Werts würde Etappe zwei des Regierungsstufenplans in Kraft treten. Diese bedeutet nicht nur ein Aus für die Wohnzimmer-Tests sondern auch die österreichweite Einführung von 2G in der Nachtgastronomie und bei Events ab 500 Personen, die die Länder für den 4. bzw. 8. November vorgesehen haben.