Nur zwei Bundesländer ohne verschärfte Corona-Regeln: Was gilt wo?

Angesichts der extrem hohen Zahl an Neuinfektionen sowie der steigenden Auslastung der Spitäler sowohl auf Normal- als auch Intensivstationen ziehen die meisten Bundesländer Konsequenzen: Bis auf Vorarlberg und das Burgenland setzen alle auf strengere Maßnahmen als der Bund derzeit vorgibt.

Zudem gibt es in zwei Bundesländern bereits Ausfahrtsbeschränkungen aus mehreren Bezirken, nämlich in Nieder- und in Oberösterreich. In der Steiermark könnten solche Ausfahrtsbeschränkungen demnächst in Weiz und Liezen folgen.

Welche Regeln gelten aber nun wo?

Österreichweit gilt als Grundgerüst: In der Gastronomie greift derzeit die 3-G-Regel. Testpflicht besteht ab zwölf Jahren: Antigentests gelten 24 Stunden (inklusive Wohnzimmer-Sebsttests), PCR-Tests 72 Stunden lang. Auch für den Besuch von Freizeit- und Dienstleistungsbetrieben sowie Kunst- und Kultureinrichtungen (z. B. Zoo, Therme, Kino, Konzert) braucht es einen 3-G-Nachweis. In Supermärkten, Bäckereien oder Apotheken besteht für alle Kunden FFP2-Pflicht (für Schwangere oder 6- bis 14-Jährige: Mund-Nasen-Schutz). Wer keinen 3-G-Nachweis vorlegen kann, hat FFP2-Pflicht in jeder Handelssparte.

Wien hat die Lockerungen des Bundes im Sommer nie wirklich mitgemacht und war stets ein bisschen strenger. Seit 1. Oktober gilt die 2,5-G-Regel in der Gastronomie (geimpft, genesen oder PCR-getestet). Testpflicht besteht bereits ab sechs Jahren, nur noch Sechs- bis Elfjährige dürfen Antigentests vorweisen, wo grundsätzlich die 2,5-G-Regel gilt (48 Stunden gültig, PCR-Tests hier 72 Stunden gültig). Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren fallen generell unter die Regeln für Erwachsene: Als Tests gelten nur noch PCR-Tests (48 Stunden).

Die 2,5-G-Regel gilt in der Bundeshauptstadt auch für Freizeit- oder Dienstleistungsbetriebe. Zudem gilt seit 1. Oktober generelle FFP2-Maskenpflicht in jeder Sparte des Handels. Ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren. Sechs- bis 14-Jährige oder Schwangere dürfen statt der FFP2-Maske zu einem Mund-Nasen-Schutz greifen.

Beim Kinobesuch oder anderen Veranstaltungen mit bis zu 500 Teilnehmern ist zusätzlich zum 2,5-G-Nachweis auch noch zumindest Mund-Nasenschutz zu tragen. Zuletzt wurde angekündigt, dass Betreiber auch stattdessen 2-G (geimpft, genesen) anbieten können, dann entfiele die Maskenpflicht für die Besucher.

Ab 500 Besuchern gilt 2-G, es gibt dafür keine Maskenpflicht.