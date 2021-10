Nun verschärft auch Tirol die Corona-Maßnahmen

Neben Wien müssen Kunden nun auch in Oberösterreich, Salzburg sowie Tirol und der Steiermark (hier ab 8. November) unabhängig von ihrem Immun-Status im gesamten Handel wieder FFP2-Masken tragen.

Sensibler Bereich Gesundheitswesen

Tirol und die Steiermark lehnen sich bei Zutrittsregeln im Gesundheitsbereich (2,5-G - also geimpft, genesen oder PCR-getestet) sowie der Nachtgastro (2-G - also nur geimpft und genesen) an die Regeln in Wien an. Auch bei Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen gilt in allen drei Bundesländern die 2-G-Regel.

Salzburg wiederum will nach dem Wiener Modell in Kürze ebenfalls keine Antigentests, sondern nur noch PCR-Tests anerkennen.

In Niederösterreich, Vorarlberg, Kärnten und dem Burgenland sind vorerst noch keine Verschärfungen geplant. Im Burgenland strebt SPÖ-Landeshauptmann Peter Doskozil sogar Lockerungen an. Und zwar dann, wenn bis zum Landesfeiertag am 11. November 80 Prozent der impfbaren Bevölkerung gegen Corona geimpft sind.