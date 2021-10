Das nächste Bundesland steht vor verschäften Corona-Maßnahmen

Nach Wien, Salzburg und Oberösterreich könnten auch in der Steiermark verschärfte Corona-Maßnahmen bevorstehen, die sich vom bundesweiten Plan abheben: Die steirische Landesregierung berät heute Vormittag mit Experten, gegen Mittag soll das Ergebnis präsentiert werden.

Erwartet werden jedoch bereits im Vorfeld ähnliche Verschärfungen, wie es sie schon in anderen Bundesländern gibt oder demnächst eingeführt werden. Beispielsweise die Rückkehr der FFP2-Maskenpflicht im gesamten Handel und für jeden Kunden: Das ordnete ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer bereits vor einer Woche für Salzburg an, Oberösterreichs ÖVP-Landeschef Thomas Stelzer erließ diese Maßnahme Montagabend, sie gilt ab morgen, Freitag, in Oberösterreich.

Bundesweit ist das derzeit anders geregelt, FFP2-Pflicht gilt bloß in Geschäften des täglichen Bedrafs oder Apothken für alle, darüberhinaus nur für jene, die nicht vollimmunisiert sind. Ab 1. November wird das zudem noch ein bisschen anders gestaltet: Wer keinen 3-G-Nachweis bei sich führt (geimpft, genesen, getestet), muss überall im Handel eine FFP2-Maske anlegen, vom kleinen Buchladen bis zum großen Einkaufszentrum.

Was nun kommen könnte

Für Wien scherte SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig bekanntlich schon viel früher aus, seit Monatsanfang gelten nicht nur die erweiterte Maskenpflicht, sondern auch strengere Testregeln oder 2-G (geimpft, genesen) in der Nachtgastronomie oder bei Veranstaltungen mit mehr als 500 Besuchern.

Für die Steiermark ist nun Ähnliches möglich, jedenfalls die Maskenpflicht, aber auch in Richtung einer ausgeweiteten 2-G-Regel: ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer regte diese bereits im Sommer für die Nachtgastronomie an. Er sträubte sich aber vor einer eigenen Regelung im Bundesland, da dies das Covid-Maßnahmengesetz rechtlich nicht decke. Dieses Gesetz wurde aber unlängst vom Nationalrat geändert und auch mit den SPÖ-Stimmen im Bundesrat abgesegnet.