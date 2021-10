Österreich ist zweigeteilt: Welche Corona-Regeln nun wo gelten

Diese Regeln gelten in ganz Österreich

FFP2-Pflicht für alle: Gilt in Geschäften des täglichen Bedarfs (beispielsweise Supermarkt), Verkaufsstellen von Lebensmittelproduzenten (z. B. Bäckerei), Tankstellen-Shops, Apotheken, Bank- und Postfilialen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, deren Haltestellen und in Taxis.

FFP2-Pflicht nur für Nicht-Immunisierte: Wer nicht geimpft oder genesen ist, braucht FFP2-Masken in allen Sparten des Handels – vom Schuhgeschäft bis zum Baumarkt; das gilt auch für die Gänge in Einkaufszentren. Weiters in Museen, Bibliotheken und Galerien.

3-G-Regel: Sie bleibt aufrecht, z. B. für Gastronomie, Freizeitbetriebe, körpernahe Dienstleister, Hotellerie. Sie gilt bei Veranstaltungen ab 25 Personen (etwa Hochzeitsfeier oder Kinobesuch). Bei Besuchen im Spital oder Heim ist auch die FFP2-Maske zusätzlich nötig. Antigentests gelten 24 Stunden (auch Wohnzimmertests), PCR-Tests 72 Stunden. Testpflicht gilt ab 12 Jahren.

2,5-G-Regel: Gültig für die Nachtgastronomie: Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder Personen mit negativem PCR-Test.

Quarantäne: Seit dem 27. September 10 (statt bisher 14) Tage. Freitesten ab dem fünften Tag mit PCR-Test.