3G-Regel am Arbeitsplatz: Die 8 wichtigsten Fragen

Was würde die 3G-Regel ändern, und was gilt jetzt schon? Der KURIER fragte bei Arbeitsrechtsexperten nach:

1. Wie lässt sich eine 3G-Pflicht umsetzen?

Eine 3-G-Regel für den Arbeitsplatz könnte relativ rasch per Verordnung eingeführt werden. Nach Einschätzung von Arbeitsmarktexperten wird sie wohl nicht für alle, sondern nur für bestimmte Berufsgruppen mit regelmäßigen Personenkontakt gelten, die explizit aufgezählt werden. Schon jetzt gibt es eine 3-G-Pflicht für Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen, in Krankenanstalten und in der Elementarpädagogik. Für eine generelle Impfpflicht (1-G-Regel) bräuchte es ein Gesetz.

2. Was würde die 3G-Pflicht bringen?

Mehr Rechtssicherheit, sind sich die Experten einig. „Die ganzen Abwägungsfragen im Betrieb wären damit vom Tisch“, sagt Walter Pöschl, Arbeitsrechtsexperte bei Taylor Wessing. „Man könnte die 3-G-Regel etwa auf alle Berufe mit Personenkontakt ausweiten“, meint Philipp Brokes, Arbeitsrechtsexperte bei der AK Wien. Sie auf alle Arbeitsplätze und damit vier Millionen Beschäftigte auszuweiten‚ wäre übertrieben.