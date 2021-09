Szekeres schließt Impfpflicht für Gesundheitsberufe nicht aus

Sieben Tage Latenz

Die Bundesregierung kritisierte Szekeres für ihre seiner Ansicht nach zu langsames Verhängen der neuen Maßnahmen und die Zeit bis zu deren Inkrafttreten: "Eine Latenz von sieben Tagen ist durchaus zögerlich. Wir mussten im Vorjahr lernen, dass dies zum Anstieg der Infektionen und zu einem neuen Lockdown führen kann."

Zur FPÖ, von deren Vertretern er in den ergangenen Tagen scharf attackiert wurde, meinte der Ärztekammer-Präsident, die Freiheitlichen würden "versuchen, die Impfung als gefährlich darzustellen, was nicht stimmt". In Gemeinden mit FPÖ-Bürgermeistern sei die Impfquote besonders niedrig.