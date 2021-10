Länder verschärfen Corona-Regeln, Wien fordert einheitliche Linie

„Wien wird den Weg der Sicherheit im Interesse der Gesundheit der Bevölkerung weitergehen“, sagt Ludwig. Soll wohl heißen: Der Bund ist zu sanft, es hätte von dieser Seite bereits früher mehr Schutz für die Bevölkerung gebraucht.

Diese Sichtweise teilt dem Vernehmen sogar der eine oder andere ÖVP-Landeschef. Hermann Schützenhöfer, Landeshauptmann in der Steiermark, und sein Amtskollege Günther Platter in Tirol sollen das etwa so durchklingen lassen haben.

Ausruhen will man sich in der Bundeshauptstadt dennoch nicht. Ein weiterer Anstieg der Infektionszahlen sei – auch in Wien – zu erwarten, sagt Ludwig. Die Prognosen seien eindeutig. Was dagegen helfe? Entsprechende Schutzmaßnahmen und eine hohe Impfquote.

Mückstein gegen Kickl

Letztere sieht der grüne Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein durch das Agieren der FPÖ in Gefahr. Zuletzt hatte Parteichef Herbert Kickl erneut auf die Wirksamkeit von Medikamenten und Spurenelementen gegen Corona hingewiesen.