Kampf gegen den Flächenfraß wird zu Disput zwischen Stadt und Land

Am Mittwoch zeigte er sich so: Während Ministerin Köstinger am Museumsdach neben Ludwig erklärte, dass man den „Flächenfraß in Österreich“ stoppen werde und dabei „an einem Strang“ ziehe, hatte der Bürgermeister per Aussendung bereits etwas verkündet, das ganz anders klingt.

„Ein Ausspielen Stadt gegen Land wird uns den Klimazielen nicht näher bringen“, ließ Ludwig wissen.

Der Städtebund begrüße den Umsetzungspakt zwar „als ersten wichtigen Schritt“. Aber: „In der Umsetzung muss es darum gehen, Städte und regionale Zentren aktiv einzubinden“, so Ludwig, „denn leider fehlte der Mut, die Bedeutung der Städte und Stadtregionen auch für die gesamte Region entsprechend zu priorisieren.“

Die Stadt als Vorbild

Städtische Strukturen sieht Ludwig beim Thema Bodenschutz als Vorbild: Denn Städte weisen pro Kopf einen deutlich geringeren Bodenverbrauch als ländliche und suburbane Regionen auf.