Klimabonus: Alle außer Wiener bekommen mehr als 100 Euro

Was bereits auf den ersten Blick ins Auge sticht: Die einzige Gemeinde mit einer außerordentlich guten Verkehrsanbindung in Österreich dürfte das "rote" Wien sein. Übernimmt die Bundesregierung diese Einstufung der "ÖV-Güteklassen", werden nur Menschen mit Lebensmittelpunkt in Wien einen Klimabonus in der Höhe von 100 Euro erhalten. Linzer, Grazer oder Salzburger erhalten etwa 133 Euro. Was besonders auffällig ist: Der Großteil Österreichs ist dunkelgrün und besteht somit aus absolut "ländlichen Gemeinden" mit durchwegs schlechter Verkehrsanbindung.

Wie kommt die Statistik Austria auf diese Zuordnung? In einem ersten Schritt habe man eine "gebäudescharfe Zuordnung der Wohnbevölkerung auf ÖV-Güteklassen" vorgenommen, heißt es. In einem zweiten Schritt habe man diese Klassen auf Gemeindeebene zusammengeführt. Und zwar anhand der ÖV-Güteklassen und der sogenannten "Urban-Rural-Typologie".