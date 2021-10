Klimabonus: Graz, Linz – sind das etwa keine Städte?

Wie sinnhaft die klimapolitischen Maßnahmen in der Steuerreform sind, darüber lässt sich leidenschaftlich diskutieren. Immerhin zieht die Bundesregierung den Menschen mit der CO 2 -Besteuerung genau jenes Geld aus der rechten Tasche, das sie ihnen mittels Klimabonus gleich wieder in die linke steckt. Lenkungseffekt? Mal sehen.

Ganz nebenbei (oder absichtlich?) trifft Türkis-Grün mit der Klimabonus-Landkarte aber noch eine bemerkenswerte Aussage: