So soll "mehr Geld ins Börserl" und "weniger Dreck in die Luft" gelangen

Regionaler Klimabonus:

Über dieses Instrument sollen die Einnahmen durch die CO2-Bepreisung direkt an die Haushalte zurückfließen. Der Klimabonus war einer der Gründe, warum die Steuerreform erst am Sonntag präsentiert werden konnte. Die ÖVP hätte ihn gerne nur an Personen auszahlen lassen, die Lohn- und Einkommenssteuer bezahlen. Dagegen wehrten sich die Grünen vehement – und mit Erfolg.

Ergebnis: Wer seinen Lebensmittelpunkt in Österreich hat, erhält vom Umweltministerium zumindest 100 Euro pro Jahr. Der Klimabonus wird regional gestaffelt: Städter bekommen pauschal 100 Euro im Jahr, Bewohner des ländlichen Raumes 200 Euro, dazwischen gibt es Abstufungen mit 133 bzw. 167 Euro. Kinder bis zum Alter von 18 Jahren sollen 50 Prozent davon bekommen. Ab 2023 soll der Klimabonus proportional zu den Einnahmen durch die CO2-Steuer ansteigen.