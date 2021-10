Die Regierungsparteien haben sich am Sonntag nach langen Verhandlungen geeinigt. Zu den Knackpunkten zählten zuletzt der CO2-Preis, das Dieselprivileg und der Ökobonus, den die Haushalten als Ausgleich bekommen sollten.

Präsentiert soll die Steuerreform um 14 Uhr im Kanzleramt werden. KURIER.at wird an dieser Stelle live berichten.

Klar ist bereits: Die Reform soll eine CO2-Bepreisung und eine Entlastung der unteren und mittleren Einkommensstufen bringen.

Über Nacht war bis in die Morgenstunden verhandelt worden. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte seine Reise zum Parteitag der spanischen Volkspartei (Partido Popular/PP) in Valencia abgesagt und blieb in Wien.

Das Entlastungsvolumen soll für mehrere Jahre insgesamt rund 15 Milliarden Euro ausmachen, hieß es zuletzt.

Mehr dazu in Kürze