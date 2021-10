Heißer türkis-grüner Streitpunkt: Kein Öko-Bonus für Arbeitslose und Sozialhilfebezieher?

Grundsätzlich laufen die Verhandlungen über die Steuerreform zwischen ÖVP und Grünen gut. So gut, dass es am Freitag sogar möglich schien, bereits am Samstag das "Herstück" dieser Regierung der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Am Samstag in der Früh hieß es dann, man sei in der Nacht nicht fertig geworden, es würde am Samstagnachmittag weiter verhandelt.

Und da ist man an einem heiklen Punkt angelangt, wie der KURIER aus Regierungskreisen erfuhr. Ausgerechnet am innovativen Kernstück der Steuerrfeorm - dem Einstieg in die Ökologisierung des Systems - kommt es zum politischen Patt zwischen Grünen und ÖVP.