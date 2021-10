Türkis-grüne Steuerreform: Volumen von 15 Milliarden Euro geplant

Aber es wird ja nicht nur Autofahren teurer, sondern auch das Heizen. Und möglicherweise auch andere Güter, wenn die steigenden Transportkosten umgewälzt werden. Menschen mit kleinen Einkommen sind also von der Öko-Steuer betroffen und können weniger leicht ausweichen – etwa Mieter, die keinen Einfluss auf das Heizsystem haben.

Für die Grünen kommt daher nicht infrage, jenen, die am wenigsten zum Leben haben, den Öko-Bonus vorzuenthalten. Bei Arbeitslosen, die ja Bezieher einer Versicherungsleistung sind, ist es zudem rechtlich fragwürdig, sie anders zu behandeln als aktiv im Job befindliche Personen.

Auf KURIER-Nachfrage wird diese Verhandlungsposition von der ÖVP nicht explizit dementiert, sie wird aber auch nicht bestätigt. Klar ist, dass Kanzler Sebastian Kurz immer wieder sagt: „Alle, die in der Früh aufstehen und arbeiten, sollen entlastet werden.“ Bisher wurde das gemeinhin in Richtung Steuersenkung verstanden: dass nämlich nach dem Absenken der ersten Tarifstufe per 1. Jänner 2020 nun auch die Tarifstufen 2 und 3 gesenkt werden, um den Mittelstand zu entlasten.