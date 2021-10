Die Öko-Steuerreform: Mehr als ein paar Netsch

Grüne Politiker, deren Sympathisanten und Wähler können sich die letzten sieben Tage grün im Kalender einringeln. Zuwächse (plus 70 Prozent in Graz trotz ohnehin kommunistischen Linksrucks) und in Oberösterreich (plus 20 Prozent), Leonore Gewessler hat mit einer schwarzen Landeshauptfrau und zwei roten Landeschefs das Klima-Bahnticket durchgedrückt. Und nun scheint am Wochenende auch noch die ökologische Steuerreform zu folgen. Grünes Herz, was willst Du mehr. Doch die Steuerreform geht über ihren grünen Anstrich hinaus.