Impfdebatte um Dominic Thiem wird zum nationalen Politikum

Er ist der große Abwesende in der Wiener Stadthalle, doch auch an Tag drei der Erste Bank Open war Dominic Thiem das Gesprächsthema. Österreichs Tennisstar bereitet sich gegenwärtig auf das Comeback nach seiner Handgelenksverletzung vor. In welcher Form der 28-Jährige im Jänner nach Australien reisen wird, ist ebenso unklar wie mit welchem Impfstatus.

Der US-Open-Sieger von 2020 hatte vor Wochen erklärt, am liebsten auf einen – noch nicht zugelassenen – Totimpfstoff warten zu wollen. Mit der Aussage löste er eine nationale Debatte aus, in die sich am Mittwoch nun auch der Gesundheitsminister eingeschalten hat. „Ich kann nur Dominic Thiem auffordern, dass er sich impfen lässt“, erklärte Wolfgang Mückstein auf Puls24.