Thiem, Djokovic und Co.: Wenn sich Spitzensportler nicht impfen lassen

Der ungeimpfte Kimmich darf in Stadien spielen, in denen Fans ohne 2-G-Nachweis ausgeschlossen sind. In Österreich kommt das in der Allianz-Arena nicht vor. Dort dürfen nur Geimpfte oder Genesene zuschauen, aber Rapid ist nach internen Informationen der einzige Bundesliga-Klub, bei dem alle Spieler geimpft sind. Bei den Bayern, so schrieb Bild, sind Kimmich und vier Kollegen nicht geimpft.