Das öffentliche Echo war nach Ihrer Bestellung riesig, fast bizarr. Ist es hierzulande immer noch so ungewöhnlich, dass eine Frau eine Führungsposition bekleidet?

Es ist einfach so, dass 31 Jahre Peter Schröcksnadel den Verband geführt hat. Mit seiner Persönlichkeit und seiner Art. Und ich glaube, dass genau das jetzt der große Schnitt ist. Dass eben manche sagen: Auf das eine Extrem folgt nun das andere – nämlich eine Frau. Offenbar hat man sich das nicht vorstellen können, dass das auch eine Frau macht.

Wie fallen die Reaktionen auf Ihre Bestellung aus?

Ich habe durch die Bank positive Rückmeldungen bekommen. Am Freitag war ich auf dem Gletscher und der Tenor war: Warum erst jetzt eine Frau, warum nicht schon früher? Ich finde, das ist ein schönes Kompliment. Ich denke, dass der Skiverband in dieser Hinsicht eine Vorbildwirkung haben kann. Es ist auch mein Ziel, dass der ÖSV weiblicher wird.

In welchen Bereichen?

Wenn man das Innenleben des Skiverbandes hernimmt, dann arbeiten in der Verwaltung schon sehr viele Frauen. Auch in Leitungspositionen. Im Sport ist es etwas schwieriger, eine höhere Frauenquote zu erreichen. Man muss in dieser Männerwelt auch erst einmal bestehen. Aber was spricht gegen eine Frau in der sportlichen Leitung? In dieser Hinsicht ist sicher noch einiges zu tun. Aber ich werde jede Frau unterstützen, die so einen Weg einschlagen will und die die nötigen Fähigkeiten mitbringt.