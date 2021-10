Warum die Tourismusbranche beim Ski-Weltcup auf deutsche Siege hofft

Jakob Falkner: Weil es die ersten Bilder sind, die vom Winter transportiert werden. Das löst Emotionen aus. Und Emotionen sind gerade in unserer Branche entscheidend. Urlaub ist Emotion.

Also etwas Schlimmeres als schlechtes Wetter – und womöglich gar eine Absage – könnte nicht passieren?

Genau. Ich kann mich noch gut an ein Rennen erinnern, als im deutschen Fernsehen direkt hintereinander Szenen vom Fußball und von unserem Rennen zu sehen waren.

Was war da genau zu sehen?

Beim Fußball war so ein Nebel, dass man das Tor nicht richtig gesehen hat. Eine richtige Herbststimmung. Der nächste Beitrag war dann der Weltcup-Auftakt in Sölden mit blauem Himmel und Pulverschnee. Jetzt kann man sich vorstellen, was das beim Zuschauer auslöst.