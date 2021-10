7 Jahre nach dem Hirscher-Triumph: Was den ÖSV in Sölden erwartet

Mikaela Shiffrin denkt wieder an Speedrennen

Nach ihren persönlichen Schicksalsschlägen will die beste Skiläuferin der Gegenwart in diesem Winter auch wieder die langen Skier anschnallen. In der vergangenen Saison war sie nur zweimal in Speedrennen aktiv – und holte Super-G-Bronze und Kombi-Gold bei der WM in Cortina. „Ich denke an einen Start in Lake Louise“, sagte die 26-Jährige kürzlich zum KURIER.