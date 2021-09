Ski-Star Marcel Hirscher: „Wahnsinn, dass ich das so lange durchgehalten habe“

die Befreiung nach dem Karriereende

„Dieses Nicht-jeden-Tag-mehr-etwas-tun-zu-müssen, macht schon vieles einfacher. Es ist wunderbar, nicht mehr entsprechen zu müssen. Aufstehen, wenn ich will, nicht am Sonntag um 9 Uhr zu performen. Das Profileben hat schon auch seine Schattenseiten, wenn jeder Tag vorgegeben ist. Seien wir ehrlich: Wenn du einmal in diesem Radl drinnen bist, dann entscheidest du gar nichts mehr selbst. Es ist schon fein, wenn du wieder gut schlafen kannst.“

seine Karriere im Rückblick

„Eigentlich ein Wahnsinn, dass ich das so lange durchgehalten habe. Das wird mir jetzt erst richtig bewusst. Das war richtig am Limit, ich war schon weiter im Eck, als ich je geglaubt habe. Das war immer meine Mission: Ich habe gesagt: Ich mach’ das so lange, bis es nicht mehr geht. Das habe ich auch gemacht.“