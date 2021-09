ÖSV-Star Kriechmayr: "Es war nicht okay, betrunken zum Interview zu gehen"

Verbesserungspotenzial

„Wenn man erfolgreich sein will, dann muss man an sich selbst hohe Ansprüche haben. Ja, ich bin Doppelweltmeister, das ist ergebnistechnisch das Maximum. Aber natürlich hätte ich besser fahren können. Ich will besser werden in der Summe der Leistungen, die ich abrufen kann. Ich will konstanter werden und mich nicht aufs Glück verlassen.“

die Olympiaabfahrt in Peking

„Ich kenn’ die Strecke nicht und weiß deshalb auch nicht, ob sie mir entgegen kommt. Das ist für jeden Athleten eine riesige Herausforderung. Mir taugt das eigentlich. Ich will’s nicht verschreien, aber ich mag es grundsätzlich gerne, zu einer komplett neuen, unbekannten Abfahrt zu kommen.“