Ski-Weltmeister Marco Schwarz: "Die Ziele gehen mir nicht aus"

Im "Das 3440", dem höchstgelegenen Cafe Österreichs, stellte sich Marco Schwarz den Fragen der Journalisten. Der Kärntner sprach über . . .

den vergangenen Winter

"Es war eine sehr intensive Saison. Da ist während der Rennen gar nicht viel Zeit geblieben, um alles zu reflektieren. Natürlich freue ich mich immer wieder aufs Neue, wenn ich einmal zurückblicke, aber der Fokus war bei mir eigentlich schnell Richtung nächster Winter."

die gestiegene Erwartungshaltung

"In Wahrheit mache ich mir wahrscheinlich selbst den größten Druck. Ich denke schon, dass jetzt die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit und der Medien größer sein wird. Andererseits habe ich den Eindruck, dass die Erfolge im letzten Winter bei mir schon für eine gewisse Entspannung gesorgt haben. Zugleich will ich noch mehr: Ich bin jetzt erst 26, die Ziele gehen mir nicht aus, ich will schon noch was erreichen und bin sehr hungrig."