Der einzige Kandidat als ÖSV-Präsident: Wer ist Karl Schmidhofer?

Mit Karl Schmidhofer ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein überraschender Kandidat für die Nachfolge von ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel aus dem Hut gezaubert worden. Der 59-jährige ÖVP-Nationalratsabgeordnete und Tourismus-Unternehmer ist der Kompromisskandidat der uneinigen Ski-Landesverbände. Bei der Länderkonferenz am 19. Juni in Villach soll die ÖSV-Gondel den "Seilbahner des Jahres 2014" auf den Gipfel führen.

Der Kompromiss

Der Wahlausschuss - die neun Landesverbands-Chefs - konnte sich am Dienstag in einem Hotel in Anif nicht auf die Ex-Rennläufer Michael Walchhofer oder die von Peter Schröcksnadel forcierte Renate Götschl einigen. Daher schlug der Niederösterreicher Stefan Labenbacher seinen steirischen Kollegen Schmidhofer vor. Dieser erhielt breite Zustimmung. „Ich würde mich freuen, wenn ich dem ÖSV mit meiner ganzen Kraft dienen könnte, damit wir das bleiben können, wo uns die ganze Welt sieht, die Nummer eins. Da möchte ich gerne vorne stehen und mit dem ganzen Team den ÖSV leiten“, sagte Schmidhofer in einem ORF-Interview.

Die Stimm-Enthaltungen kamen von Tirol, Vorarlberg und der Steiermark

Götschl und Walchhofer zogen ihre Kandidatur zurück. Walchhofer, der vor allem am Widerstand der Tiroler scheiterte, sagte: "Wenn Schmidhofer breite Zustimmung findet, ist es nur gut für den Skisport."