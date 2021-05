Das große Versäumnis des ÖSV-Präsidenten Peter Schröcksnadel

Die erhoffte Einigung der Landespräsidenten auf einen Kandidaten ist in weite Ferne gerückt. Mit Michael Walchhofer und Renate Götschl stehen offiziell zwei frühere Skistars zur Auswahl. Als ÖSV-Vize galt Walchhofer lange als logische und mehrheitsfähige Lösung, ehe Peter Schröcksnadel plötzlich Renate Götschl aus dem Sitour-Kapperl zauberte und ins präsidiale Rennen schickte.

Eine Frau an der Spitze des Männerbundes namens Skiverband – natürlich hätte das Charme.

Aber es muss zugleich die Frage erlaubt sein, wie und warum Peter Schröcksnadel ausgerechnet auf die Ex-Skiläuferin Renate Götschl kommt. Würde der Verband mit ihr tatsächlich mit alteingesessenen Strukturen in ein neues, modernes Zeitalter aufbrechen – oder steht Renate Götschl nicht doch eher für eine Fortsetzung des Altbewährten?

Es ist auch schwer vorstellbar, wie sie aus der fernen Steiermark die Geschicke dieses großen Verbandes leiten will. Jeder weiß, dass alle Fäden in der ÖSV-Zentrale in Innsbruck zusammenlaufen. Die Gefahr ist groß, dass für die einstige Speed-Queen tatsächlich nur die Rolle einer Marionette und Pro-forma-Präsidentin vorgesehen ist. Und das kann und darf weder im Interesse von Renate Götschl sein, geschweige im Sinne des Skiverbandes.