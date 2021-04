Schröcksnadels letzter Wille: Warum Götschl wohl ÖSV-Präsidentin wird

Beide sind Jahrgang 1975, beide holten WM-Gold. Jetzt streben beide die Nachfolge von Peter Schröcksnadel, 79, an. Renate Götschl und Michael Walchhofer wollen das Präsidenten-Amt des erfolgreichsten österreichischen Sportverbandes übernehmen. Obwohl Ex-Abfahrtsweltmeister Walchhofer Hotelier, Master of Business und ÖSV-Vize ist, deutet viel daraufhin, dass mit Renate Götschl erstmals in der Geschichte des Skiverbandes eine Frau die höchste Funktion einnehmen wird.