Williams, Annerl und Co: Wenn Frauen im Sport die Führung übernehmen

Gerade in der Welt des Motorsports waren Frauen jahrzehntelang nur optischer Aufputz. Das hat sich geändert. Die Grid-Girls sind Geschichte, immer wieder übernehmen Frauen Führungsrollen. Auch in der Formel 1. So leitete etwa die in Indien geborene Österreicherin Monisha Kaltenborn ab 2012 das Schweizer Sauber-Team und wurde die erste Teamchefin in der Formel 1. Kurz darauf wurde Claire Williams als stellvertretende Teamchefin von Williams vorgestellt. Offiziell war ihr Vater Frank Williams der Chef, doch Claire leitete de facto das Team. Ihr Amt legte sie im September 2020 zurück.