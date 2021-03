Schröcksnadel über Doping: "Im Nestbeschmutzen sind wir super"

Peter Schröcksnadel hat den Österreichischen Skiverband (ÖSV) in einem Bilanzgespräch vehement angesichts der Doping-Affären während seiner Amtszeit verteidigt. "Letztlich ist es sicher kein Imageschaden, weil Doping alle Nationen betrifft", sagte der Tiroler am Montagabend in der Servus-TV-Sendung "Sport und Talk". Nur sei man hierzulande in einem besonders gut: "Im Nestbeschmutzen sind wir super."

Beim Thema Doping wurde ein ansonsten äußerst harmonisch verlaufendes Interview jäh emotional. Schröcksnadel sieht den ÖSV zu Unrecht in ein schlechtes Licht gerückt. "Würde der Verband Doping unterstützt haben, oder würden die Ärzte des Verbandes das gemacht haben, würde ich zustimmen. Das war aber nicht der Fall", betonte Schröcksnadel.