"Dumm, dümmer, Austria" - Jahrestag eines Dopingskandals

Auf der Flucht

Wenige Tage später versuchte der Österreichische Skiverband in einer Pressekonferenz noch abzuwenden, was in Wahrheit nicht mehr zu verhindern war. Denn das Bild der Doping-Nation Österreich hatte sich da schon in den Köpfen eingebrannt. Da waren die Aufnahmen von der nächtlichen Razzia, die in allen Zeitungen veröffentlicht wurden; da waren die verbotenen Mittel und Geräte, die in den Quartieren der Österreicher gefunden wurden; da war vor allem die filmreife Flucht des Hauptverdächtigen und Ex-Trainers Walter Mayer.