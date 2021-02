Nach der WM ist vor Olympia 2026

So verständlich die Forderungen auch sein mögen, sämtliche Skibewerbe in Bormio oder Cortina zusammenzulegen, so unrealistisch erscheint dieses Unterfangen. Mailand-Cortina 2026 lautete der offizielle Name der Olympia-Bewerbung, deshalb müssen die Wettkämpfe auch fair auf die beiden Hauptorte aufgeteilt werden. Gerade die stolzen Cortineser würden niemals auf die Damen-Rennen verzichten und sich mit Curling und den Bob- und Rodelrennen abspeisen lassen. Diese Disziplinen sollen ebenfalls in Cortina stattfinden, sofern der Eiskanal Pista Olimpica Eugenio Monti rechtzeitig erneuert wird. Zwischenzeitlich war auch schon die Rede davon, auf den Eiskanal in Igls auszuweichen.

So verschlungen und weit die Wege bei den Winterspielen 2026 auch sind, das IOC muss froh sein, dass sich überhaupt noch ein Land findet, das Winterspiele austragen will. Ursprünglich hätte Innsbruck-Tirol ein vielversprechender Gegenkandidat für Cortina sein sollen. Die Bevölkerung sprach sich allerdings gegen die Spiele aus.