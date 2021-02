Kristian Ghedina, der Botschafter der guten Laune

Ein Gespräch mit ihm ist äußerst unterhaltsam, auch wenn man Kristian Ghedina nicht immer folgen kann. Der ehemalige Abfahrer fährt inzwischen gerne Slalom und wechselt zwischen Italienisch und Deutsch hin und her. Seine Freundin ist Südtirolerin, er selbst ist in jungen Jahren in Lienz in die Schule gegangen. Dorthin schickten die Cortineser früher die frecheren Kinder, um sie zu disziplinieren. Zumindest erzählt man sich das hier im Ort.

Bei Kristian Ghedina haben die Auslandssemester relativ wenig genützt: Der 51-Jährige ist ein Kind geblieben. „Wird schon sein, dass manche vielleicht sagen, ich wäre ein Dummkopf. Aber ich bin halt so. Ich bin immer lustig und wollte in meinem Leben immer nur Spaß haben. “