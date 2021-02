Marco Schwarz holt drittes Gold für Österreich bei der Ski-WM

Nach den großen Erfolgen von Vincent Kriechmayr in den Speed-Rennen hat Marco Schwarz Österreich eine weitere Goldmedaille bei der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo beschert. Der Kärnter gewann am Montag die Alpine Kombination vor dem Top-Favoriten Alexis Pinturault aus Frankreich, der ganze vier Hundertstel Sekunden langsamer war. Bronze ging an den Schweizer Loic Meillard.

Die nach dem Super-G auf den Rängen drei und vier liegenden Speed-Spezialisten Kriechmayr und Matthias Mayer schieden nach wenigen Slalom-Toren aus.