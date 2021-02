Ski-WM in Cortina: Jetzt kommt die Woche von Marco Schwarz

In der zweiten WM-Woche in Cortina d'Ampezzo steht aus österreichischer Sicht Marco Schwarz im Fokus. Auf den Allrounder warten in den kommenden Tagen mehrere Einsätze, im Idealfall bestreitet der Kärntner sogar fünf Rennen.

Den Auftakt macht am Montag die Super-Kombination, die am vergangenen Mittwoch wegen Schlechtwetters abgesagt werden mussten. Neben Schwarz nominierte Herren-Chefcoach Andreas Puelacher auch noch Super-G-Weltmeister Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer und Otmar Striedinger.