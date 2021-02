ÖSV-Chefcoach Puelacher: „Hirscher ist nicht mehr präsent“

Und Marco Schwarz kann im Slalom eine Erfolgsserie vorweisen, die durchaus Hirscher-Dimensionen hat.

Genau. Sieben Podestränge in neun Rennen – es gibt nicht viele, denen das gelingt. Vor allem in einer Disziplin wie dem Slalom, wo die Dichte und das Niveau so enorm sind. Diese Konstanz beeindruckt mich. Chapeau! Und wissen Sie was?

Was denn?

Ich habe sogar das Gefühl, dass er im Slalom gar nicht einmal am Limit ist. Bei ihm hat man immer den Eindruck, da ginge sogar noch mehr.

Gilt das denn auch für seinen Kollegen Manuel Feller?

Manuel hat eine gewisse Ruhe bekommen. Und die braucht er auch, um gut Ski fahren zu können. Es passieren ihm dann immer wieder noch Ausrutscher, wenn er zu ungestüm wird und zu viel will. Dieses taktische Verhalten müssen wir noch in den Griff kriegen.