Die Ski-WM in Cortina versinkt im Schnee- und Terminchaos

Die Weltmeisterschaft beginnt nun am Dienstag, so der Wettergott will, mit dem Super-G der Damen (13 Uhr). Der ebenfalls für heute angesetzte Super-G der Herren kann hingegen nicht programmgemäß über die Bühne gehen. Nach den heftigen Schneefällen und einigen Lawinenabgängen liegt auf den beiden Abfahrtspisten an der Tofana so viel Schnee, dass sich die Streckenarbeiter außerstande sehen, beide Super-G-Kurse rechtzeitig in einen rennfertigen Zustand zu bringen.

"Die sind dort oben noch nicht parat. Die Entscheidung ist absolut richtig", sagte Herren-Cheftrainer Andreas Puelacher.