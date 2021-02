Im Schatten der Tofana: Das ist die Ski-WM in Cortina d'Ampezzo

Dazwischen liegt das Sellamassiv mit seinen Pässen, die Berge sind die Sprachgrenze in dieser einmaligen Landschaft. Und doch verbinden sie: Das Ladinische gehört zur rätoromanischen Sprachfamilie, so wie das Puter, das im Oberengadin gesprochen wird. Und wie in St. Moritz, dem Schweizer WM-Ort von 2017, hat auch in Cortina der Tourismus ab dem ausgehenden 19. Jahrhundert eine enorme Rolle eingenommen.