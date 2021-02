ÖSV-Präsident Schröcksnadel: "Nicht einmal das kriegen wir hin"

Wobei es in den vergangenen Wochen vor allem Vorwürfe gehagelt hat. Stichwort Abstandsregeln beim Lift.

Ganz ehrlich, da reden wir jetzt von zwei, drei Skigebieten. Mehr sind’s ja nicht. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass ganz bewusst so gefilmt worden ist, damit es so aussieht, als ob die Abstände nicht eingehalten würden. Da war schon auch viel Miesmache dabei. In Wahrheit sind 98 Prozent der Skigebiete praktisch leer. Ich finde es unanständig, dass man die leeren Pisten dann nicht herzeigt. Und ich bin sowieso der Meinung, dass eine Fahrt mit dem Sessellift völlig ungefährlich ist. Mit der U-Bahn fahren auch Leute. Seien wir doch froh, dass die Leute in der Natur sind und sich dort bewegen.

Sie sind ja auch Mit-Initiator der Kampagne „Wir bewegen“, die eine tägliche Turnstunde fordert. Machen Sie sich Sorgen um die gesundheitlichen Langzeitfolgen der Corona-Krise bei Kindern?

Ein Jahr darf da eigentlich nicht die große Rolle spielen. Aber man sollte schon aus dieser Krise die Konsequenzen ziehen und alles unternehmen, damit unsere Kinder in Zukunft wirklich in Bewegung kommen. Damit zum Beispiel ein Kind wieder rückwärts gehen kann – das können einige heute ja gar nicht mehr. Ich bin ja der Meinung, dass die Gesundheitskasse ihren finanziellen Beitrag leisten müsste. Denn die ist es, die dann in 30, 40 Jahren mit den Auswirkungen konfrontiert ist. Das Geld, das wir heute in die Bewegung der Kinder investieren, kriegen wir zigfach zurück. Das ist sehr gut investiertes Geld. Und daran sollte man denken, wenn dieser Corona-Zirkus einmal vorbei ist.