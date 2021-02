So klingt der neue Song von Ski-Star Manuel Feller

Sollte Manuel Feller irgendwann einmal die Karriere beenden, dann kann er sofort die Skipiste mit der Showbühne tauschen. Der Fieberbrunner ist ein echter Entertainer und trifft als Musiker die Töne ähnlich gut wie die Slalomschwünge.

In der Vergangenheit hat der passionierte Reagge- und Dubstep-Fan in den sozialen Netzwerken schon öfter sein Gesangstalent unter Beweis gestellt. Man erinnere sich nur an seinen Anti-Corona-Song.

Nun präsentierte Manuel Feller rechtzeitig zur Ski-WM in Cortina seinen neuen Song "Clean Food Remix". Prädikat hörenswert.