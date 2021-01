Und das trotz des Riesendrucks, den sich Feller selbst aufgeladen hatte, weil der die Piste im Vorfeld als zu leichte "Märchenwiese" bezeichnet hatte. Hinter Feller und Clement Noel (FRA) sichert sich Adelboden-Sieger Marco Schwarz sein drittes Podium in Folge. Dementsprechend glücklich war der Premierensieger danach, wie er in einem Interview mit der APA gestand.

APA: Ihr erster Sieg kam unter besonderen Umständen zustande, weil sie davor die Piste als "Märchenwiese" bezeichnet haben. Wie haben Sie das Rennen dann erlebt?

Manuel Feller: "Die Medien haben mir deshalb sehr viel Druck auferlegt. Ich war bei keinem Rennen so nervös wie heute. Ich habe schon die Schlagzeile gesehen, wenn ich beim zweiten Tor einfädle. Dann war ich überrascht, dass ein solider erster Lauf genug war. In dem Wissen bin ich dann locker drauflos gefahren und habe mich nicht wirklich am Limit gefühlt. Wenn das so ist, ist es keine Würgerei, sondern es läuft einfach. Es ist ein unglaublicher Tag und eine unglaubliche Geschichte das Ganze."