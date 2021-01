Premierensieg nach 124 Rennen: Feller triumphiert in Flachau

Mit der Märchenwiese war es jedenfalls nicht allzu weit her, nach dem Nachtslalom der Damen am Dienstag wurde die Piste mit dem Sprühbalken vereist, und der Schweizer Daniel Yule scheiterte mit Startnummer eins am vierten Tor. Ein Weckruf, kurz nach 9.30 Uhr. Apropos Schweiz: Swiss-Ski hatte nach der Absage des Slaloms von Wengen (Corona) und des Ersatzrennens in Kitzbühel (Corona) den Sponsor für die Startnummern nach Flachau gebracht, und so wurde für die Dienste der Bernischen Kraftwerke (BKW) geworben. In Krisenzeiten ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt.