Rollentausch im Ski-Weltcup: Die Österreicher sind die Gejagten

„Wenn das Kreuzband reißt, dann reißt es halt.“

Dieser launige Sager beschreibt wohl am besten das Gemüt von Stephanie Brunner. Was sich im ersten Moment äußerst fatalistisch anhören mag, ist in Wahrheit nichts anderes als eine Pfeif-mir-nix-Einstellung, die sich die Zillertalerin in den letzten Jahren angeeignet hat. Wer sich innerhalb von nur 17 Monaten drei Mal im linken Knie das Kreuzband reißt, der wird entweder mürbe und verliert das Vertrauen in das Knie und den Glauben an den Skigott.