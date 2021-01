Österreich ist wieder die Ski-Nation Nummer eins

Auch in dieser Saison führt der Erzrivale die Wertung an. Nach 31 von 71 Rennen liegen die Schweizer 581 Zähler vor den Österreichern. Doch zuletzt deutete sich eine leichte Trendwende an, denn im neuen Kalenderjahr sind die ÖSV-Läufer die Nummer eins. Zumindest in den bisherigen Rennen 2021 haben die Österreicher zur Freude des Präsidenten die meisten Weltcuppunkte gesammelt.

Die Wertung im Detail:

Österreich 1.193 Punkte

Schweiz 1.190

Italien 557

Norwegen 503

Frankreich 489