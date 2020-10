ÖSV-Präsident Schröcksnadel: „Heuer geht es um den Skisport als Ganzes“

Peter Schröcksnadel geht in seine letzte Saison als ÖSV-Präsident. Einen wichtigen Triumph durfte der Langzeit-Boss schon vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden einfahren: Saalbach-Hinterglemm bekam den Zuschlag für die Ski-WM 2025.

KURIER: Was bedeutet die Heim-WM 2025 für den Skiverband?

Peter Schröcksnadel: Ich behaupte, diese WM ist für den gesamten österreichischen Sport und Tourismus ein wichtiges Zukunftsereignis. In so turbulenten Zeiten, wie wir sie jetzt gerade erleben, ist eine WM ein Lichtblick und eine Perspektive. Weil ich auch überzeugt bin, dass 2025 wieder eine normale WM sein wird, so wie wir es kennen. Und natürlich veranstalten wir als Verband Weltmeisterschaften, um Geld für den Sport zu verdienen. In dieser Hinsicht ist eine Heim-WM das Beste, was uns passieren kann.