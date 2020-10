Ende der Ära Hans Knauss: Das sagt der neue ORF-Kameraläufer

Wenn Joachim Puchner am Sonntag beim Riesentorlauf in Sölden am Start steht, dann hofft er, dass nicht der Rennläufer in ihm durchkommt und er dabei völlig aufs Reden vergisst. Während seiner aktiven Karriere ging es für den Abfahrer aus dem Pongau immer nur darum, die Schwünge perfekt zu treffen und den schnellsten Weg ins Ziel zu finden, jetzt, in seinem neuen Job als ORF-Kameraläufer, muss er sich ein wenig zurücknehmen. „Wenn ich die Schwünge voll fahren würde wie früher, dann könnte ich nichts mehr sagen“, erklärt der 33-Jährige. „Das Kamerafahren ist etwas Anderes.“