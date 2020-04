Schröcksnadel: „Ich werde den Skiverband nicht hängen lassen“

Warten auf die Vergabe der WM 2025

Danach schien die Vergabe der Ski-WM 2025 eine ideale Gelegenheit für die Wachablöse im Skiverband zu sein. Die WM 1991 in Saalbach war die erste in der 30-jährigen Ära des Tirolers, bei einem Zuschlag für Saalbach 2025 hätte sich für ihn den Kreis geschlossen. Doch den Vergabetermin wurde vorerst einmal von Mai in den Herbst verlegt, weshalb sich nun auch in der ÖSV-Länderkonferenz im Juni die Präsidentenfrage nicht stellt. „Das wird sich natürlich alles nach hinten verschieben“, erklärt der Langzeitpräsident.

Wer Peter Schröcksnadel kennt, der weiß, dass er dem Skiverband gerade in dieser Situation nicht den Rücken kehren wird. Lieber hängt der Tiroler noch einen Winter an und lässt sich von seinen Kritikern weiter einen Sesselkleber schimpfen, als dass er seinen ÖSV jetzt vor vollendete Tatsachen stellen würde. „Das war auch nie meine Absicht, dass ich sage: ,Ätsch, das war’s“, erklärte der 78-Jährige schon öfter in Interviews.