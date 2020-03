Schröcksnadel zur Corona-Krise: „Politik muss Balance finden“

Wird der Skisport unter dieser Krise leiden?

Grundsätzlich sind Skifahren in der Natur und Wandern in den Bergen das Gesündeste, was man machen kann. Inwieweit die Hüttengaudi in Zukunft noch in sein wird, ist eine andere Frage. Ich bin überzeugt, dass unsere Skigebiete nicht zu den Verlierern zählen werden. Die Welt wird in Zukunft nicht mehr so offen sein wie jetzt, der Nahtourismus kann dazu die Alternative sein.

In sieben Monaten sollte in Sölden der Weltcupauftakt stattfinden. Geht es sich aus?

Das kann ich aus heutiger Sicht nicht beurteilen. Viel wird davon abhängen, welche medizinischen Möglichkeiten es bis dahin gibt. Wenn man ein Medikament und eine Impfung gefunden hat, dann sollte das Thema erledigt sein. Ich fürchte nur: In dem Moment, in dem es eine Impfung und ein Medikament gegen das Coronavirus gibt, wird es in den Bars wieder so zugehen wie vorher.