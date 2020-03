Ski-Star Kriechmayr: "Das sind die wahren Heroes"

"Wir haben unser Konditionstraining jetzt einfach einen Monat früher begonnen", erzählt der Oberösterreicher. "Das ist sogar eine Chance, konditionell einen weiteren Schritt zu machen. Da hilft mir das zusätzliche Training sicher." Weil die Tage in Obertauern lang werden und es an der Abwechslung fehlt, absolviert er zwei Einheiten täglich. "Möglichst lang", ergänzt der zweifache Saisonsieger (Super G in Gröden und in Hinterstoder)

Großer Zusammenhalt, großer Respekt

Die restliche Zeit verbringt Kriechmayr ("ich bin nicht der Bücherwurm") dieser Tage auch vor dem Fernseher und beim Surfen durchs Internet. Wobei er sich dabei ganz bewusst Auszeiten vom dominierenden Corona-Thema nimmt. "Man liest nur mehr über das Coronavirus, es ist nicht motivierend, wenn man von den neuen Todesfällen liest. Das ist für uns alle eine schwierige Situation, ich hoffe wir überstehen das."