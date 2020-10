Im zweiten Anlauf: Saalbach erhält Zuschlag für Ski-WM 2025

In der Zentrale des Skiverbandes in Innsbruck jubelte derweil der eigentliche Vater des Erfolges. ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel hatte in den vergangenen Monaten hinter den Kulissen intensiv um den Zuschlag für Saalbach-Hinterglemm gekämpft. Die Heim-Weltmeisterschaft im Jahr 2025 ist, wenn man so will, auch sein Abschiedsgeschenk an seinen Nachfolger.

Peter Schröcksnadel wird im kommenden Jahr 80. Dann wird es auch für ihn Zeit, als ÖSV-Boss abzudanken, nachdem zuletzt bereits der Langzeit-Generalsekretär Klaus Leistner nach 49 Jahren beim Skiverband sein Amt in jüngere Hände (Christian Scherer, 35) gelegt hat. Für Peter Schröcksnadel schließt sich damit der Kreis. Die erste WM in Saalbach im Jahr 1991 war seinerzeit seine erste als ÖSV-Präsident. „Jetzt kann ich damit aufhören.“